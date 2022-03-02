بالأرقام.. روسيا تعلن خسائرها في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها في العملية العسكرية الجارية بأوكرانيا.وأوضحت الوزارة في إفادة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية بلغت 498 قتيلا و1597 جريحا.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح، فيما جرى أسر 572 عسكريا من الجانب الأوكراني.في المقابل، دعا الجيش الأوكراني يوم الأربعاء أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".