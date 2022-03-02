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بالأرقام.. روسيا تعلن خسائرها في أوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 14:17
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها في العملية العسكرية الجارية بأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في إفادة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية بلغت 498 قتيلا و1597 جريحا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح، فيما جرى أسر 572 عسكريا من الجانب الأوكراني.

في المقابل، دعا الجيش الأوكراني يوم الأربعاء أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".
 
وبعد أسبوع على الحرب، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس. وتنتشر على المواقع الالكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

وسعت كييف لتقويض الدعم الشعبي الروسي للغزو بفتح خط ساخن للأهالي الروس لمعرفة مصير أبنائهم وما إذا كانوا قتلوا أو أُسروا.

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

وجاء في بيان الوزارة "سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك".

وأضاف "بعكس فاشيي بوتين، نحن الأوكرانيون لا نشن حربا على الأمهات وأبنائهن الأسرى".
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