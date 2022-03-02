حرب أوكرانيا.. شركة طيران تعرض 100 ألف تذكرة مجانية







وكتبت شركة "ويز إير"، ومقرها بودابست، على حسابها بموقع "تويتر" أنها ملتزمة بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الوصول إلى وجهاتهم، أينما كانت.



وأضافت: "نوفر 100 ألف مقعد مجانيا على الرحلات القصيرة (سقفها 3 ساعات) التي تقلع من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورمانيا في آذار". أعلنت شركة طيران أوروبية متخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة تذاكر مجانية للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.وكتبت شركة "ويز إير"، ومقرها بودابست، على حسابها بموقع "تويتر" أنها ملتزمة بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الوصول إلى وجهاتهم، أينما كانت.وأضافت: "نوفر 100 ألف مقعد مجانيا على الرحلات القصيرة (سقفها 3 ساعات) التي تقلع من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورمانيا في آذار".

وذكرت وسائل إعلام محلية في هنغاريا أن الشركات أضافت طائرات أكبر وزادت عدد الرحلات الجوية من البلدان المجاورة لأوكرانيا نحو أوروبا.



وجاءت تلك الخطوة لدعم حركة اللاجئين عند الضرورة، ووضعت الشركة الهنغارية إعلانا رئيسيا عن المساعدة.