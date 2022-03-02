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عربي-دولي
إيران: لهذا السبب امتنعنا عن التصويت على القرار الأممي حول أوكرانيا
Lebanon 24
02-03-2022
|
14:54
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قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران امتنعت عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة الأممية حول أوكرانيا، لأنه لم تمنح الفرصة في ذلك لجميع الأعضاء المشاركين في المداولات.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أن القرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة يفتقر لعناصر الحياد والآليات الواقعية لحل القضية بالوسائل السلمية.
وأضاف أنه لم تتم إتاحة الفرصة لجميع أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في صياغة القرار.
وشدد على إيجاد حل مستدام وطويل الأمد لهكذا أزمات يتطلب معالجة جذورها.
وأفاد بأن الحروب والنزاعات التي تزهق أرواح المدنيين وتضر بالبنية التحتية المدنية مرفوضة ولا يمكن القبول بها أينما حدثت.
وصوتت 141 دولة لصالح القرار مقابل 5 أصوات ضده، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وذلك بعد أن عقدت الجمعية المكونة من 193 عضوا أول جلسة طارئة لها منذ عام 1997.
وصوتت روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا ضد القرار، فيما وامتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وكازاخستان وباكستان وإيران والعراق وكوبا وإفريقيا الوسطى.
المصدر:
روسيا اليوم
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