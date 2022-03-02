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موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأميركي لديها

Lebanon 24
02-03-2022 | 14:58
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نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأميركي لدى روسيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن "أنباء طرد السفير الأميركي في موسكو عارية من الصحة، وأن إجراءات الرد على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس عاملين في مقر الأمم المتحدة من الأراضي الأميركية، قيد الدراسة".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تبحث إجراءات الرد على طرد أعضاء بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأعلنت واشنطن الاثنين الماضي أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، وهو ما اعتبرته روسيا انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

بدوره، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن هذه الخطوة عدائية ضد موسكو.

وقال: "تسبب تصرفات الإدارة الأميركية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل. انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان عمل المكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية على أراضيها... لقد تلقى الدبلوماسيون الروس الضربة مرة أخرى. هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".
المصدر: روسيا اليوم
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