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"ندعم روسيا".. صورة كبيرة لبوتين في بغداد

Lebanon 24
02-03-2022 | 15:02
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نصبت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء صورة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلّقت الصورة في منطقة الجادرية التي تعتبر من المناطق الراقية في العاصمة العراقية، وكتب عليها باللغة الإنكليزية: "نحن ندعم روسيا".

وذيّلت الصورة بجملة: "أصدقاء الرئيس" في إشارة إلى الرئيس الروسي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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