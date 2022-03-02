"ندعم روسيا".. صورة كبيرة لبوتين في بغداد

نصبت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء صورة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وعلّقت الصورة في منطقة الجادرية التي تعتبر من المناطق الراقية في العاصمة العراقية، وكتب عليها باللغة الإنكليزية: "نحن ندعم روسيا".وذيّلت الصورة بجملة: "أصدقاء الرئيس" في إشارة إلى الرئيس الروسي.