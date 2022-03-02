ماكرون: الحرب الأوكرانية أربكت توازن قارتنا

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن "أوروبا ليست في حرب مع روسيا، والأيام المقبلة ستكون الأصعب في أوكرانيا"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".وأشار إلى أنه "سيواصل جهوده في البقاء على اتصال مع الرئيس الروسيفلاديمير بوتين".وأعلن ماكرون، أنّ بضع مئات من الجنود الفرنسيين وصلوا أمس إلى رومانيا، ولفت إلى أن "القول إن الحرب الروسية على أوكرانيا حرب على النازية هو كذب".وكشف، أن قطاعات عدة من الاقتصاد الفرنسي ستعاني جراء النزاع الروسي الأوكراني.وأكد الرئيس الفرنسي، أن "هذه الحرب أربكت توازن قارتنا وستحدث تغييرات في الأشهر المقبلة".