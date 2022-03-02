عربي-دولي

"ستكون مدمرة".. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 15:55
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فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا طالت قطاعات التكنولوجيا العسكرية، ردا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن العقوبات الجديدة تهدف إلى إضعاف القدرات الدفاعية والقوة العسكرية الروسية لسنوات عديدة ومحاسبة بيلاروسيا على مساعدتها في الحرب على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن العقوبات ستستهدف "أهم مصادر الثروة لروسيا ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأميركي".

ووصف البيان العقوبات الاقتصادية الجديدة على بيلاروس بأنها "مدمرة" وجاءت لتأييدها غزو روسيا لأوكرانيا. 

وتابع البيان أن العقوبات الجديدة ستؤدي لفرض "تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية".

وستطال العقوبات 22 كيانا روسيا مرتبطا بوزارة الدفاع، بما في ذلك شركات تصنع طائرات مقاتلة وعربات مشاة قتالية وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات من دون طيار لصالح الجيش الروسي، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستغلق الأجواء الأميركية في وجه كل رحلات الطيران الروسي.

ويأتي إعلان حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل تطبيق حظر على الرحلات الروسية، وفقا لما نقلته رويترز. 

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى فرض عقوبات شديدة على موسكو، ويشمل ذلك عقوبات اقتصادية وقيود سفر وإلغاء فعاليات رياضية.
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