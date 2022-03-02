اعتقال العشرات في روسيا خلال تجمعات رافضة لغزو أوكرانيا

اعتُقل العشرات مساء الأربعاء، خلال تجمعات في موسكو وسان بطرسبرغ رافضة لغزو أوكرانيا، نظمت تلبية لدعوة المعارض المسجون أليكسي نافالني، وفق مراسلي فرانس برس.



وفي العاصمة الروسية، اعتقل سبعة أشخاص على الأقل قرب ساحة مجاورة للكرملين حيث أعلن تنظيمٌ، تظاهرة ضد الحرب في الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، وسُجّل انتشار كثيف للشرطة قبل موعد التحرك.

وهتفت امرأة "لا للحرب" قبل أن تقتادها الشرطة، وفق مراسلة لفرانس برس.



وقال رجل (51 عاما) لفرانس برس "يؤلمني أن أرى ما يحصل (في أوكرانيا) وألا أفعل شيئا"، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة بدوره مع نجله البالغ 17 عاما.

وفي سان بطرسبرغ (شمال غرب) تظاهر نحو مئة شخص ضد الحرب في وسط المدينة، واعتقل كثيرون منهم.



وقال الطالب أنطون كيسلوف (21 عاما) لفرانس برس "لا يمكنني أن أبقى في المنزل لانه يجب وقف هذه الحرب".