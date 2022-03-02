بينيت يهاتف بوتين وزيلينسكي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد وقت وجيز من اتصاله مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأكد مكتب بينيت "أنه وزيلينسكي اتفقا على ابقاء قنوات الاتصال بينهما مفتوحة"، من دون أن يذكر البيان الإسرائيلي روسيا.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بينيت بحث مع زيلينسكي "آخر تطورات الحرب في أوكرانيا وذلك للمرة الثانية منذ اندلاعها".وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيلينسكي جدد طلب أوكرانيا الحصول على معدات عسكرية إسرائيلية، لكن بينيت قال إن إسرائيل لن تمنح أوكرانيا أي معدات.وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تدرس إرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا، بعد أن أرسلت 100 طن من الإمدادات هذا الأسبوع. وتقول إنها تقيّم أيضا إمكانية إنشاء مستشفى ميداني في أوكرانيا.