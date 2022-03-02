عربي-دولي

بريطانيا توصي رعاياها بعدم الالتحاق بالقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 16:19
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أهاب الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بمواطنيه عدم الالتحاق بالقتال في أوكرانيا، محذرا من إمكانية التحقيق معهم عند عودتهم.

وقال: "ربما ينتهكون القانون البريطاني، وهناك احتمال أن يخضعوا للتحقيق عند عودتهم.

وأضاف: "في حال ذهبوا إلى أوكرانيا فإنهم سينتهكون القانون البريطاني، وهناك احتمال أن يخضعوا للتحقيق عند عودتهم. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بشدة المواطنين البريطانيين بعدم الذهاب إلى أوكرانيا".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في وقت سابق، إن "السلطات البريطانية تدعم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للأجانب للحضور إلى أوكرانيا ومحاربة روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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