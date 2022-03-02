عربي-دولي

إيران توصي من تبقى من مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فورا

Lebanon 24
02-03-2022 | 16:22
A-
A+
Doc-P-925648-637818603238335681.jpg
Doc-P-925648-637818603238335681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصت طهران الإيرانيين المتبقين في المدن والقرى الأوكرانية بالمغادرة بشكل عاجل عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وحسب وكالة "إسنا"، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا عقب الإعلانات السابقة لوزارة الخارجية وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في كييف، جاء فيه: "نطلب من الطلاب مغادرة أوكرانيا، على الرغم من أن عددا قليلا من المواطنين الإيرانيين لم يتقدموا بعد لمغادرة أوكرانيا".

وحث المكتب المواطنين الإيرانيين الذين ما زالوا يعيشون في المدن والقرى الأوكرانية على مغادرة البلاد فورا عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، ونشر أرقام الهاتف المخصصة للأسئلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:15 | 2022-03-02
16:30 | 2022-03-02
16:20 | 2022-03-02
16:19 | 2022-03-02
16:16 | 2022-03-02
16:13 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website