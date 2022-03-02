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عربي-دولي
سلسلة انفجارات تهزّ كييف
Lebanon 24
02-03-2022
|
19:15
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دوّت أصوات انفجارات عدة، ليلة الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت تمكنت قوات روسية من الدخول إلى مدينة خيرسون شرقي البلاد.
كما سُمِع دوي انفجارات بالقرب من محطة مترو دروزبي ناروديف في العاصمة، في حين سمع دوي انفجارين كبيرن في وسط كييف.
وفي تطور آخر، قال رئيس بلدية مدينة خيرسون، إيغور كوليخاييف إن "المدينة محاطة" بالقوات الروسية، مشيرا إلى أن الوضع في عاصمة المنطقة الجنوبية متوتر مع دخول القوات الروسية إلى المدينة واستيلاءها على المباني الإدارية.
في غضون ذلك، تعرضت مدينة إزيوم للقصف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية محلية عن نائب رئيس البلدية فولوديمير ماتسوكين.
وقال ماتسوكين إن الهجوم أصاب مبنى سكنيا ومنزلا خاصا.
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