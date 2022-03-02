15
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجيش الروسي يسيطر على مدينة خيرسون بعد معارك "ضارية"
Lebanon 24
02-03-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد مسؤولون أوكرانيون، ليلة الخميس، أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد، والتي كانت موسكو قد أعلنت منذ الصباح سقوطها في قبضة قواتها عقب معارك ضارية.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا، في رسالة على تطبيق تلغرام، إنّ "المحتلّين (الروس) موجودون في كلّ شوارع المدينة، وهم خطرون جداً".
وأعلن إيغور كوليخاييف، رئيس بلدية المدينة، البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، أنّه تحادث مع "مدعوّين مسلّحين"، في إشارة إلى العسكريين الروس الذين لم يسمّهم.
وفي وقت سابق ليلة الخميس، قال كوليخاييف إن "المدينة محاطة" بالقوات الروسية، مشيرا إلى أن الوضع في عاصمة المنطقة الجنوبية متوتر مع دخول القوات الروسية إلى المدينة واستيلاءها على المباني الإدارية.
وأضاف رئيس البلدية في منشور على فيسبوك: "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أنّنا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو".
وتابع كوليخاييف: "نواجه صعوبات كبيرة في جمع الموتى ودفنهم، وتوصيل الطعام والأدوية، وجمع القمامة، وإدارة الحوادث، وما إلى ذلك".
ومضى يقول: "لم اقدّم أيّ وعود" للروس و"طلبت ببساطة عدم إطلاق النار على الناس".
كما أعلن رئيس البلدية أنّه فرض حظر تجوّل ليلياً في المدينة وقيوداً على حركة السيارات.
تابع
الأكثر قراءة
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
07:57 | 2022-03-02
02/03/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
11:53 | 2022-03-02
02/03/2022 11:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
Lebanon 24
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
07:45 | 2022-03-02
02/03/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
12:00 | 2022-03-02
02/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
Lebanon 24
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
03:15 | 2022-03-02
02/03/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2022-03-03
واشنطن تسعى لخنق موسكو.. وتلاحق أي دولة تقدم المساعدة!
02:49 | 2022-03-03
حيلة للأوكرانيين لكشف الروس "المتنكرين".. فيديو يوثق
02:30 | 2022-03-03
"الجنائية الدولية" تفتح تحقيقا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا
02:30 | 2022-03-03
كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟ 5 عوامل قد تحول مجرى الأحداث
02:18 | 2022-03-03
ماكرون: فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا وسأبقى على اتصال مع الرئيس بوتين
02:16 | 2022-03-03
زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة المقاومة.. ويتوعد الروس
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact