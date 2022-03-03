عربي-دولي

فاز بعدة جوائز.. تنافس على شراء حق بث مسلسل من بطولة رئيس أوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 01:00
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شركات في دول عدة تتنافس على الحصول على حق بث مسلسل "خادم الشعب"، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني، قبل أن يصبح رئيسا، يقوم فيه بدور بصفته الرئيس الأوكراني.

 

وبالعودة إلى عام 2015، قام الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بدور فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعدما نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا.

 

يبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

 

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم، وبلغ الاهتمام ذروته منذ تعرض البلاد لهجوم من روسيا.

 

وأعلنت القناة الرابعة الإنكليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة، وتخطط لبث حلقة يوم الأحد.

 

وأفادت شركة إيكو رايتس، صاحبة حقوق البث، عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

 

وتبرعت إيكو رايتس بمبلغ 50000 يورو للصليب الأحمر الأوكراني، كما أزالت الشركة أي عروض تلفزيونية روسية أو روسية الإنتاج من برامجها.

 

وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايمف في أوكرانيا، وأيضا بجائزة غولد ريمي للكوميديا التليفزيونية عام 2016 في مهرجان وورلد فيست في هيوستن.

 

المصدر: سكاي نيوز
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