إشارة سوداء على جبهة بايدن تثير الجدل.. ما سببها؟ (صور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأميركي، جو بايدن، وقد ظهرت على جبهته علامة سوداء داكنة، الأمر الذي أثار تفاعلا.



وذهب نشطاء للتكهن بأنها ناجمة عن كدمة وآخرين على أنها بقعة لملامسته شيئا وسط تعليقا كوميدية وتداول مقاطع فيديو مشابهة لشخصيات ظهروا على الهواء مباشرة ببقع وبقايا طعام مشابهة.

العلامة ظهرت على جبهة بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد" حيث تداول مقاطع فيديو له عقب خروجه من القداس وقد ظهرت على جبهته بقعة سببها رماد يتم وضعه على الرأس كجزء من مراسم القداس.

وقد غرد الرئيس الأمريكي قائلا بعد مشاركته بالقداس قائلا: "اليوم، أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد - وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".