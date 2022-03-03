عربي-دولي

أبو الغيط من روما: لوقف التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:12
A-
A+
Doc-P-925817-637818957796635680.png
Doc-P-925817-637818957796635680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية، بحسب ما أفادت "وكالة نوفا الإيطالية للأنباء".
 
وقال أبو الغيط، خلال ندوة "العالم العربي في السيناريو الدولي الجديد" التي نظمتها أكاديمية "Dei Licei" في روما: "الدول العربية يجب أن يكون لديها القدرة على خلق توازن داخلي بدون تدخل أجنبي. التدخل الأجنبي يؤدي إلى منافسة ودخول الميليشيات والنتيجة هي أمام أعيننا في سوريا وليبيا والعراق".
 
وإذ لفت الى أنه "يجب السماح للدول العربية بالازدهار وإعادة البناء وتقديم قواعدها الخاصة"، جدد التأكيد أن "طريق السلام هو وقف التدخل الأجنبي"، وأن "الخلافات والحرب تمثل فشل الدبلوماسية والحوار".
 
وبحسب أبو الغيط فإنه "من الضروري الحفاظ على الدول القومية في المنطقة، إذ في غيابها تسيطر الميليشيات والتنظيمات الإجرامية".
 
فيرارا 
وتحدث في اللقاء المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السفير باسكوال فيرارا، فأشار الى أن "جامعة الدول العربية قدمت مساهمة كبيرة للسلام كمنظمة إقليمية".
 
أشار إلى أن "هذه المنطقة ليست فقط سياقا سياسيا يتسم بالخلاف، ولكن أيضا بالتعاون"، لافتا إلى أن "المنطقة تتميز بعدم الاستقرار والهشاشة المؤسسية والهجرة والتغير المناخي".
 
واعتبر أن "في هذا السيناريو المستقطب، سيادة بعض البلدان موضع تساؤل"، مشيرا إلى أن "الميليشيات والمنظمات الإجرامية زادت من تواجدها".
 
وعرف الدبلوماسي الإيطالي البحر الأبيض المتوسط ليس فقط كـ"منطقة صراع" ولكن أيضا كـ"حاضنة للمستقبل، بفضل جيل الشباب".
 
وعن ليبيا، قال: "من الضروري الحفاظ على المؤسسات السياسية وسلامة البلاد واحترام رغبات الليبيين. ليبيا عند مفترق طرق، ومن المهم ضمان الانتخابات، فضلا عن طرد جميع المرتزقة والقوات الأجنبية". 

وعن تونس، أشار إلى أن "إيطاليا تعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع لمساعدة تونس في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها"، ورأى أن "خارطة الطريق التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيد تمثل أول تطور إيجابي". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-03
06:28 | 2022-03-03
05:55 | 2022-03-03
05:33 | 2022-03-03
05:30 | 2022-03-03
05:00 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website