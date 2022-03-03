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زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة المقاومة.. ويتوعد الروس

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:16
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مخاطبا الأمة في تسجيل مصور نشر صباح الخميس، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة.


وقال زيلينسكي: "نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة".

لم يعلق زيلينسكي على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون.

وقال: "إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم".

وأضاف أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين "يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه".
وتابع: "هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم".

وقال إن عدد القتلى الروس وصل إلى نحو تسعة آلاف.

وأردف قائلا: "أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. اذهبوا إلى دياركم".
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