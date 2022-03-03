ماكرون: فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا وسأبقى على اتصال مع الرئيس بوتين

وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس لا تخوض حربا ضد روسيا وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب الروسي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون: "اليوم، نحن مع الروس، الذين لا يريدون شن هذه الحرب المشينة نيابة عنهم، الذين يتحملون المسؤولية والشجاعة لحماية السلام".

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه "بالتخلي عن الأسلحة" ومنع تفاقم الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده لا تخوض حربا ضد روسيا.وقال ماكرون في خطاب للشعب الفرنسي في وقت متأخر الأربعاء: "أثناء إجراء مفاوضات دائمة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، سأبقى أيضًا على اتصال -طالما استطعت وحسب الضرورة- مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إقناعه بالتخلي عن الأسلحة للمساعدة في المفاوضات ومنع انتشار الصراع إلى الحد الذي تستطيع فيه فرنسا القيام بذلك".