يتمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأغلبية ساحقة من القوة النارية والقوة البشرية والتفوق البحري والجغرافيا أكثر من أوكرانيا. لذلك صُدم العالم لأنه فشل في إظهار الهيمنة العسكرية في الأيام القليلة الأولى من غزوه لأوكرانيا. لم يكن أداء الجيش الروسي أسوأ من المتوقع فحسب، بل ارتكب أخطاء فادحة استغلها المدافعون عن أوكرانيا ببراعة وبقيادة ثابتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.شبكة "أن بي سي" الأميركية، طرحت السؤال"لماذا كان تقدم روسيا الأولي إلى أوكرانيا فوضوياً إلى هذا الحد؟ لتجيب" يبدو أن بوتين ومخططيه العسكريين صدقوا البروبغندا الخاصة بهم والتي تتمثل في أن المواطنين الأوكرانيين الناطقين بالروسية كانوا يتوسلونهم لاستخدام القوة لتحريرهم من حكومتهم "النازية"، بينما استبعدوا رغبة وقدرة الأوكرانيين على الرد. وهكذا اعتقدوا أنهم يمكن أن يكرروا استيلاءهم على القرم في عام 2014، حيث استولت قوات كوماندوس مقنعة على شبه الجزيرة وصادرت معظم المعدات العسكرية، بما في ذلك البحرية الأوكرانية بأكملها تقريبًا، وواجهت مقاومة محدودة من الأوكرانيين المذهولين. وبالمثل، أكدت خطة الحرب الروسية الواضحة في عام 2022 السرعة والصدمة لمحاولة الاستيلاء على كييف بسرعة وإجبار الحكومة الأوكرانية على الاستسلام قبل أن تؤدي الأضرار الجانبية الكبيرة إلى تحول الرأي العام في أوكرانيا وخارجها بشكل حاسم ضد روسيا".وتابعت الشبكة، "نظرًا لأن بوتين بدا وكأنه يريد إحداث تغيير في النظام في كييف دون إبعاد الكثير من الأوكرانيين الذين سيحكمهم رئيسه الدمية، فقد تخلى عن العقيدة الراسخة التي تؤكد استخدام الاستطلاع والقصف البعيد المدى لتدمير الأعداء من بعيد. وبدلاً من ذلك، سارعت العديد من الوحدات البرية الروسية نحو مدينة كييف، لتضيع، أو لينفد الوقود لديها، أو لتتعثر في كمائن قاتلة أو لتجد نفسها محاصرة بحواجز بشرية للمدنيين الأوكرانيين. كانت القوات الروسية المتقدمة المدرعة والخفيفة نسبيًا - بما في ذلك المظليين والقوات الخاصة والمتسللين المقنعين غير الملائمين لاقتحام مدينة دون دعم - في وضع يسمح لها بمحاولة الاستيلاء على أهداف رئيسية حول كييف في الأيام القليلة الأولى. لكن عندما حاولوا بشكل متهور الاندفاع إلى مدن خاركيف وتشرنيهيف وكييف المحمية جيدًا، تعرضوا للهزيمة بخسائر فادحة. بكل بساطة، كان الأوكرانيون مستعدين للدفاع عن هذه الأماكن بأسنانهم وأظافرهم، وليس الهروب لدى التعرض لأدنى ضغط. وفي الوقت نفسه، تم اجتياح بعض المدن المتوسطة الحجم - مثل خيرسون وسومي ونوفا كاخوفكا - في البداية من قبل القوات الروسية، إلا أنه تمت استعادتها من قبل القوات الأوكرانية مؤقتًا على الأقل. استفاد الأوكرانيون من التخطيط الروسي الذي ترك للقوات الإوكرانية وإمداداتها غير الكافية الوقت للسيطرة على المدن، مما يشير إلى أن بوتين كان يعول على قطع رأس الحكومة في الأيام القليلة الأولى، وبالتالي لم يكن مهتمًا بوجود قوات كافية للحراسة والحفاظ على خطوط الإمداد. جعلهم ذلك عرضة للتشكيلات الأوكرانية المحلية المرنة التي أعادت تجميع صفوفها وهجومها المضاد بعد خسارة الأرض بدلاً من الانقضاض على انسحاب خارج عن السيطرة".وأضافت الاشبكة، "في الجو، وعلى عكس كل التوقعات، نجت القوات الجوية الأوكرانية، وها هي طائراتها الحربية وطائراتها بدون طيار تقاتل القوات الروسية وطائرات الهليكوبتر على الرغم من تفوق الأخيرة الشديد في التسليح. إن حقيقة أن القوات لا تزال تحلق وتقاتل ضد مثل هذا الخصم أمر استثنائي، على الرغم من أن حقيقة أن القوة الجوية الروسية الضخمة كانت مفقودة بشكل غريب في العمل في العديد من الأماكن بعد الضربة الأولية".وبحسب الشبكة، "لسوء الحظ، من المحتمل أن تدخل حرب بوتين الإجرامية على أوكرانيا مرحلة جديدة، وحتى أكثر قتامة في الأيام المقبلة - حتى في الساعات المقبلة. في حين أن المثابرة الأوكرانية قد تدفئ القلوب، لا يمكننا أن نخدع أنفسنا، فهذا لا يزال صراعا غير متكافئ للغاية ومن المؤكد أن يكلف الآلاف من الأرواح، العديد منهم من المدنيين، وهو أمر يمكن أن ينتهي باحتلال بعض أو كل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى من قبل القوات الروسية ويحكمها نظام دمية. في البداية فقط ما يزيد قليلاً عن نصف القوات الروسية المحيطة بأوكرانيا كانت ملتزمة بالقتال في الأيام الأربعة الأولى. علاوة على ذلك، اخترقت القوات الروسية المتمركزة في القرم في الجنوب الدفاعات الأوكرانية وتهدد الآن بفصل شرق أوكرانيا عن الغرب. في هذه اللحظة، يشق عمود ضخم من الدروع والمدفعية والمشاة الروسية بطول 40 ميلاً طريقه لتطويق غرب كييف في نفس الوقت الذي تقترب فيه القوات الأخرى من جانبها الشرقي. وبالتالي، باستثناء الإنهاء المبكر غير المتوقع للأعمال العدائية، يبدو من المحتوم أن ثلاث مدن كبيرة على الأقل - خاركيف وماريوبول، وقبل كل شيء، كييف - سيتم قطعها عن الدعم الخارجي ومحاصرتها بشدة. وعندما يتضح أن افتراضات بوتين بشأن أوكرانيا كانت متفائلة إلى حد كبير، فمن المرجح أن تبدأ روسيا في محاكاة الإجراءات التي اتخذتها في الشيشان وسوريا بدلاً من شبه جزيرة القرم".وتابعت الشبكة، "تتضمن تكتيكات حرب المدن التي طورها الجيش الروسي في حرب الشيشان الثانية زحف القوات ببطء على الأقدام إلى الأمام حتى يتم مواجهة المقاومة وتسوية بلوكات المدينة من خلال قذائف الدبابات والضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف. وإذا كررت روسيا تكتيكات "الركوع أو الجوع" التي استخدمتها في قصف المدن التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا، فقد تبدأ عمدًا في مهاجمة أهداف مدنية مثل المستشفيات والمخابز ومرافق ضخ المياه، على أمل طرد المدنيين الذين ترى أنهم يدعمون أي مقاومة. ولدعم مثل هذه التكتيكات، نشرت روسيا أنظمة قاذفة صواريخ متعددة تنثر مئات من القنابل العنقودية على مساحة واسعة ومركبات مدرعة من طراز TOS-1A يمكنها إطلاق ذخائر حرارية يمكنها امتصاص الهواء من الرئتين وسحق كل شيء في نطاق عشرات الأمتار من منطقة التأثير. اعتبارًا من يوم الاثنين، كان من الواضح بالفعل أن الجيش الروسي كان يعود إلى الأساليب التقليدية للقصف الجماعي العشوائي. قد تظل المدن الأوكرانية صامدة لأيام أو أسابيع وتتسبب في خسائر فادحة في صفوف الروس، لكن بدون خطوط إمداد خارجية، كما وأنه لا يمكنهم فعل ذلك إلى الأبد. ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوكرانيا نقل قواتها بشكل فعال وشن هجمات مضادة من غرب أوكرانيا".وبحسب الشبكة، "الوضع ليس ميؤوسا منه، حيث تعرضت روسيا لضغوط دولية غير مسبوقة بسبب العدوان السيئ، بما في ذلك عقوبات قوية بما يكفي لشل الاقتصاد. وهذا يعني أن على بوتين أن يضرب عقارب الساعة لإظهار "التقدم" في حربه خشية انهيار الدعم المحلي وتعريضه لخطر حدوث انقلاب على القصر. حتى لو كانت الترسانة النووية الروسية تجعل التدخل العسكري المباشر محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للعالم الخارجي، فلا يزال بإمكانها المساعدة في تعزيز أوكرانيا. قد تخفف المساعدات الإنسانية من المجاعة وتوفر الرعاية الطبية المنقذة للحياة في المناطق المحاصرة. يمكن أن تساعد عمليات نقل الأسلحة والدروع الواقية من الرصاص أوكرانيا على الاستمرار في مقاومة العديد من المركبات المدرعة الروسية وطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض".