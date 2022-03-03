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لافروف: لا شك سيتم التوصل لحلّ بشأن أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:55
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضدّ روسيا.

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة "مجتمع تزدهر فيه النازية".

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: "كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟".

وحول السلاح النووي، قال لافروف إن روسيا لديها "عقيدة عسكرية"، تحدد شروط الأسلحة النووية، وليس لموسكو نية للتصعيد.

وقال لافروف: "الرئيس بايدن قال إن البديل للعقوبات هو الحرب العالمية الثالثة، لن نسمح لأي استفزازات أن تخرجنا عن إرادتنا وتدفعنا لشن الحرب".

وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع حلف شمال الأطلسي. لكنه تساءل: "متى سيبدأ هذا الحوار؟".

وقال لافروف: "لا نسمع مبادرة من الغرب وحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف: "حلف شمال الأطلسي يعمل دائما على إظهار أنه صاحب الامتيازات دون غيره".

وأشار متفائلا إلى أنه "لا شك سيتم التوصل لحل بشأن أزمة أوكرانيا".
المصدر: سكاي نيوز
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