عربي-دولي

"روسكوموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لألمانيا: إستخدموا المكانس للتحليق!

Lebanon 24
03-03-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-925945-637819097421623241.jpg
Doc-P-925945-637819097421623241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوزموس" الفضائية الروسية إن "روسيا أوقفت تسليم محركات الصواريخ إلى ألمانيا".
وتابع روغوزين: "لقد قررنا اليوم إيقاف عمليات التسليم إلى ألمانيا من إنتاج مؤسسة البحث والإنتاج إنيرغوماش".
وأضاف روغوزين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "أولا وقبل كل شيء، هذه هي محركات RD-180، التي يطير عليها صاروخ أطلس 5 كمحرك رئيسي، ومحرك RD-181، والذي تستخدمه المرحلة الأولى من صاروخ أنتاريس".
وأردف روغوزين: "نحن لا نرفض فقط توريد هذه المحركات، ولكن أيضًا صيانة المحركات المتبقية، نتحدث عن 24 محركًا من طراز RD-180".
وحث روغوزين الألمان ساخرا: "الطيران الآن بواسطة مكانسهم".
وقال روغوزين إن "الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية سيتوقف عن العمل في تجارب مشتركة مع زملائه الألمان".
وتابع: "نظرًا للإجراءات غير المقبولة من زملائنا الألمان، من اليوم، توقفنا عن التفاعل مع هذه المنظمة (المركز الألماني للطيران والملاحة الفضائية)، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم التجارب العلمية في الجزء الروسي".
وأشار روغوزين أيضًا إلى أن "المركز الألماني للطيران والفضاء قد أوقف سابقًا أحد تلسكوبات القسم الروسي من مرصد الفضاء، وهو سبب إنهاء التجارب المشتركة".
وأعلن روغوزين عن "رفع رواتب موظفي صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا، كالمهندسين والمصممين والتقنيين".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2022-03-03
09:30 | 2022-03-03
09:00 | 2022-03-03
08:50 | 2022-03-03
08:30 | 2022-03-03
08:00 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website