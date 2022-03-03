"روسكوموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لألمانيا: إستخدموا المكانس للتحليق!

قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوزموس" الفضائية الروسية إن "روسيا أوقفت تسليم محركات الصواريخ إلى ألمانيا".

وتابع روغوزين: "لقد قررنا اليوم إيقاف عمليات التسليم إلى ألمانيا من إنتاج مؤسسة البحث والإنتاج إنيرغوماش".

وأضاف روغوزين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "أولا وقبل كل شيء، هذه هي محركات RD-180، التي يطير عليها صاروخ أطلس 5 كمحرك رئيسي، ومحرك RD-181، والذي تستخدمه المرحلة الأولى من صاروخ أنتاريس".

وأردف روغوزين: "نحن لا نرفض فقط توريد هذه المحركات، ولكن أيضًا صيانة المحركات المتبقية، نتحدث عن 24 محركًا من طراز RD-180".

وحث روغوزين الألمان ساخرا: "الطيران الآن بواسطة مكانسهم".

وقال روغوزين إن "الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية سيتوقف عن العمل في تجارب مشتركة مع زملائه الألمان".

وتابع: "نظرًا للإجراءات غير المقبولة من زملائنا الألمان، من اليوم، توقفنا عن التفاعل مع هذه المنظمة (المركز الألماني للطيران والملاحة الفضائية)، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم التجارب العلمية في الجزء الروسي".

وأشار روغوزين أيضًا إلى أن "المركز الألماني للطيران والفضاء قد أوقف سابقًا أحد تلسكوبات القسم الروسي من مرصد الفضاء، وهو سبب إنهاء التجارب المشتركة".

وأعلن روغوزين عن "رفع رواتب موظفي صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا، كالمهندسين والمصممين والتقنيين".