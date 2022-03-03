عربي-دولي

الجيش الروسي يدمر أكثر من 1600 موقع عسكري أوكراني

Lebanon 24
03-03-2022 | 06:28
A-
A+
Doc-P-925960-637819111525166087.jpg
Doc-P-925960-637819111525166087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، على لسان متحدثها الرسمي، إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من 1600 موقع عسكري.
وفي الإحصاءات الرسمية من وزارة الدفاع الروسية، أشار البيان إلى أنه وخلال العملية الخاصة أصيب 1612 هدفا، بما في ذلك 62 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وBuk M-1 وOsa، و52 محطة رادار .. ودمرت 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 بطارية صواريخ.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "إن القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تضيق الخناق على مدينة ماريوبول وتسيطر على مناطق فينوغرادنويه ساراتكا وفوديانويه.
وفي السياق، أكد البيان: "قيام العسكريين الروس بتسليم شحنة من البضائع الإنسانية، من منطقة بيلغورود (روسيا) إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وتم تسليم أكثر من 30 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان، الحضرية، من منطقة بيلغورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين".
وأوضح أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - حبوبا ولحوما وأسماكا معلبة وحلويات ومنتجات مخابز ومياه الشرب المعبأة. وتم توفير أمن القافلة الإنسانية من قبل الجنود الروس.
وأضافت الوزارة أن "الشحنة الإنسانية كاملة سُلمت إلى سكان البلدات الحدودية- نساء وأطفال وكبار السن".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2022-03-03
09:30 | 2022-03-03
09:00 | 2022-03-03
08:50 | 2022-03-03
08:30 | 2022-03-03
08:00 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website