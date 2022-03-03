عربي-دولي

بوريل: يجب وقف النار فورا بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 07:30
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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الأوكرانية والروسية، وإقامة ممرات إنسانية على الفور.

كما عبر في تغريدات على حسابه على تويتر، أثناء زيارته مركزا للاجئين في كيشيناو عاصمة مولدوفا، عن حزنه البالغ بعد أن استمع إلى روايات النازحين الأوكران "فيما تواصل القوات الروسية قصف المدنيين"، بحسب تعبيره

إلى ذلك، قال "يجب وقف هذه الحرب في الحال". وأضاف "نقف مع مولدوفا التي استقبلت أكثر من 20 ألف لاجئ من الأطفال الذين فروا من الحرب."
المصدر: العربية
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