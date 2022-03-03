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رئيس الوزراء الياباني: نعتزم تجميد أصول رجال أعمال روس بارزين

Lebanon 24
03-03-2022 | 09:00
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قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، في بيان، اليوم الخميس، إن "اليابان تعتزم تجميد أصول رجال الأعمال الروس الرئيسيين".
 
وكان وزير المال الياباني، شونيتشي سوزوكي، قد أعلن، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن الحكومة اليابانية ستجمد أصول أربعة مصارف روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
 
المصدر: سبوتنيك
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