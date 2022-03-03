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واشنطن سلمت المئات من صواريخ "ستينغر" لأوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2022 | 09:30
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أفادت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلا عن مصادر في الكونغرس بأن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا المئات من صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات خلال الأسبوع الأخير.

وحسب تقرير للقناة، فإن ما لا يقل عن 200 صاروخ تم تسليمها يوم الاثنين الماضي فقط.

وأشارت القناة إلى أنها التوريدات الأولى للصواريخ إلى أوكرانيا منذ عدة أيام.

ويجري تسليم صواريخ "ستينغر" للقوات الأوكرانية في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، التي أقرتها واشنطن في وقت سابق.
المصدر: روسيا اليوم
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