زيلينسكي يعد بإعادة إعمار كل شيء وبأن تدفع روسيا الكلفة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستدفع كلفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا جراء الحرب وتعهد "إعادة بناء كل مبنى" دمره القصف الروسي.وقال في مقطع فيديو: "سنعيد بناء كل مبنى، كل شارع، كل مدينة، ونقول لروسيا: تعلموا كلمة إصلاحات".وأضاف "ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا، وضد كل أوكراني".