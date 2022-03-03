عربي-دولي

زيلينسكي يعد بإعادة إعمار كل شيء وبأن تدفع روسيا الكلفة

Lebanon 24
03-03-2022 | 07:18
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستدفع كلفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا جراء الحرب وتعهد "إعادة بناء كل مبنى" دمره القصف الروسي.

وقال في مقطع فيديو: "سنعيد بناء كل مبنى، كل شارع، كل مدينة، ونقول لروسيا: تعلموا كلمة إصلاحات".

وأضاف "ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا، وضد كل أوكراني".
 
المصدر: سكاي نيوز
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