ماكرون اتصل ببوتين وزيلينسكي

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ثم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



وقال قصر الإليزيه في بيان له، إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين استمرت 90 دقيقة، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.