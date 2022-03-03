عربي-دولي

الصين: لم نطلب من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبياد

Lebanon 24
03-03-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-925987-637819145206991027.jpg
Doc-P-925987-637819145206991027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت الصين، ما ورد في أحد التقارير عن طلبها من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" بـ"الأخبار المزيفة". وقال: "إنها محاولة حقيرة للغاية لصرف الانتباه، وتحويل اللوم عن المتسبب في الصراع".

ولفت إلى أن "الصين تتهم واشنطن بإثارة الحرب من خلال عدم استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي".

وأمل "أن يتطرق المذنب في الصراع إلى دوره في الأزمة الأوكرانية، ويتحمل مسؤولياته، ويتخذ إجراءات عملية لتخفيف حدة الموقف، وحل المشكلة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين".

ونقلت "التايمز" هذه الأخبار عن "تقرير استخباراتي غربي" اعتبره مسؤولون ذا مصداقية.

وقالت الصحيفة: "التقرير يشير إلى أن كبار المسؤولين الصينيين كان لديهم مستوى معين من المعرفة المباشرة بخطط أو نوايا الحرب الروسية قبل بدء الغزو الأسبوع الماضي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-03-03
11:30 | 2022-03-03
11:00 | 2022-03-03
10:33 | 2022-03-03
10:22 | 2022-03-03
10:11 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website