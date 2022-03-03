الصين: لم نطلب من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبياد

نفت الصين، ما ورد في أحد التقارير عن طلبها من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" بـ"الأخبار المزيفة". وقال: "إنها محاولة حقيرة للغاية لصرف الانتباه، وتحويل اللوم عن المتسبب في الصراع".ولفت إلى أن "الصين تتهم واشنطن بإثارة الحرب من خلال عدم استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي".وأمل "أن يتطرق المذنب في الصراع إلى دوره في الأزمة الأوكرانية، ويتحمل مسؤولياته، ويتخذ إجراءات عملية لتخفيف حدة الموقف، وحل المشكلة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين".ونقلت "التايمز" هذه الأخبار عن "تقرير استخباراتي غربي" اعتبره مسؤولون ذا مصداقية.وقالت الصحيفة: "التقرير يشير إلى أن كبار المسؤولين الصينيين كان لديهم مستوى معين من المعرفة المباشرة بخطط أو نوايا الحرب الروسية قبل بدء الغزو الأسبوع الماضي".