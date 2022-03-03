الكرملين: بوتين سيترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيترأس اليوم الخميس اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.



وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "من المخطط أن يجري اليوم اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. لا نستبعد أن يلقي الرئيس خطابا في بداية هذا اللقاء. سيتم بثه".