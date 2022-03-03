صديق بوتين يُعلّق على الحرب في أوكرانيا... ماذا قال؟

في تعليق لافت، علق نجم السينما الأميركية، ستيفن سيغال، المعروف بصداقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.وقال سيغال، الذي يحمل الجنسيات الأميركية والروسية والصربية، إن "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا".كما صرح نجم هوليوود، البالغ من العمر 69 عاماً، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قبل أيام: "إنني أنظر للبلدين كعائلة واحدة، وأعتقد حقاً أن كياناً خارجياً ينفق مبالغ ضخمة بهدف إثارة الخلاف بين البلدين".كذلك أضاف: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش معاً والازدهار معاً بسلام".