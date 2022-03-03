عربي-دولي

صديق بوتين يُعلّق على الحرب في أوكرانيا... ماذا قال؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-925995-637819157900837016.jpg
Doc-P-925995-637819157900837016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تعليق لافت، علق نجم السينما الأميركية، ستيفن سيغال، المعروف بصداقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال سيغال، الذي يحمل الجنسيات الأميركية والروسية والصربية، إن "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا".

كما صرح نجم هوليوود، البالغ من العمر 69 عاماً، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قبل أيام: "إنني أنظر للبلدين كعائلة واحدة، وأعتقد حقاً أن كياناً خارجياً ينفق مبالغ ضخمة بهدف إثارة الخلاف بين البلدين".

كذلك أضاف: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش معاً والازدهار معاً بسلام".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-03-03
11:30 | 2022-03-03
10:33 | 2022-03-03
10:30 | 2022-03-03
10:22 | 2022-03-03
10:11 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website