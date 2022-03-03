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بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال

Lebanon 24
03-03-2022 | 07:57
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس.

وشدد بوتين في محادثة هاتفية مع ماكرون على أن "مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، وأن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في موقفنا التفاوضي".

وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية الخاصة للحفاظ على حياة المدنيين".

ووفقا لبيان الكرملين، فقد دعا بوتين الرئيس الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

وأوضح البيان أن ماكرون تعهد خلال محادثة مع بوتين "بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركوف".
المصدر: روسيا اليوم

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