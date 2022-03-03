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الأمم المتحدة: التهديد النووي يخيم على البشرية جمعاء

Lebanon 24
03-03-2022 | 11:30
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أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الهجوم الروسي على أوكرانيا، محذرة من "تأثير هائل" على حقوق ملايين الأوكرانيين، ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.

وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت مناقشة عاجلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الصراع إن "مستويات التهديد المرتفعة للأسلحة النووية تؤكد وجود خطر على البشرية جمعاء".
المصدر: العربية
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