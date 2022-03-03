عربي-دولي

فرنسا تدعو رعاياها الذين "لا ضرورة لوجودهم" في روسيا لمغادرتها

Lebanon 24
03-03-2022 | 12:30
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حثت فرنسا مواطنيها "بشدة" على مغادرة روسيا إذا كان وجودهم هناك "غير ضروري"، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

ونصحت باريس، اليوم الخميس، المواطنين الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا بمغادرة البلاد.

وأحالت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين إلى الموقع الإلكتروني لسفارتها في روسيا للحصول على قائمة "غير شاملة" بالرحلات "غير المباشرة" إلى فرنسا، بعد أن أغلقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجالها الجوي أمام الطائرات والخدمات الروسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "نعلم أن عدد الرحلات الجوية أقل بكثير. نعتقد أن الأشخاص الذين ليس لديهم سبب جوهري للبقاء في روسيا يجب أن يتخذوا خيار المغادرة".

كما حثت الحكومة المواطنين الفرنسيين على "تأجيل أي رحلات إلى روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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