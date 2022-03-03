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عربي-دولي
اليكم الموعد الفلكي لرمضان وعيد الفطر.. مرصد سعودي يكشف
Lebanon 24
03-03-2022
|
08:50
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حدد رئيس "مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية" في السعودية، الدكتور خالد الزعاق موعد نهاية شهر شعبان فلكيا وعدته 29 يوما.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر"، أن يوم السبت 2 إبريل\ نيسان سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو\ ايار أول أيام عيد الفطر، مضيفا أن "العامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل".
كما قال في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة "إن رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، بين شهر شعبان، والذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشهر شوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين"، لافتا إلى أن دوران الأرض حول محورها يعبر عن اليوم، ودوران القمر حول الأرض يعبر عن الشهر، ودوران الأرض حول الشمس يعبر عن السنة.
كذلك أضاف أن هذا الدوران يسمى بالوقت والزمن ويتم بغاية الدقة، والعرب يسمونها بالسنن وهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل "لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ".
ورأى أن "إحساس البشر بمرور الوقت والزمن يختلف حسب شعور كل إنسان وظروفه وحالته من حزن وفرح".
المصدر:
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