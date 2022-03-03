عربي-دولي

البرلمان الأرميني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:00
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انتخب البرلمان الأرميني، اليوم الخميس، فاهاجن خاتشاتوريان رئيساً للبلاد في الجلسة الثانية، حيث صوت 71 نائبا لصالحه.
وفي الجولة الأولى، لم يتمكن النواب من انتخاب خاتشوريان، والذي شغل منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا سابقا، حيث لم يكتمل النصاب الذي افتقر لـ10 أصوات إضافية.
وتطلبت الجولة الثانية عددًا أقل من الأصوات المطلوبة للانتخاب.
ولم يطرح فصيلا المعارضة "أياستان"، و"النزاهة" مرشحيهما، وقاطعا المناقشات حول هذا الموضوع.
وسيتم تنصيب الرئيس خلال جلسة خاصة للبرلمان في اليوم العاشر بعد الانتخابات.
المصدر: سبوتنيك
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