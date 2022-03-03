مجلس النواب الأوكراني يصادق على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا ومواطنيها في البلاد

أيد مجلس النواب الأوكراني النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.

وأعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".

وأوضحت شولياك أن "مجلس النواب طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".

كما وافق مجلس النواب الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وجاء في التقرير أنه "تم اعتماد قانون بشأن المبادئ الأساسية، للمصادرة القسرية في أوكرانيا على الأصول المحمية بحقوق ملكية لروسيا ومواطنيها".

وطلب مجلس النواب الأوكراني من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يكون وسيطًا لحل النزاع".