محمد بن سلمان: إيران جارتنا للأبد ويجب حل الأمور بيننا

قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إن إيران ستبقى جارة للسعودية ولا يمكنهما "التخلص" من بعضهما بعضا، ودعا لـ"حل الأمور" بينهما، مؤكدا نية الرياض مواصلة المحادثات مع طهران.وأضاف بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة "أتلانتيك" الأميركية: "لقد قمنا خلال 4 أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلا مشرقا للسعودية وإيران".وأوضح في إجابة على سؤال حول ما إذا كان "يفضل وجود الاتفاق النووي أم لا يفضله": "أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يعد خطيرا، سواء إيران أو أي دولة أخرى، لذا نحن لا نود أن نرى ذلك، وأيضا نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف، لأنه سيؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة".