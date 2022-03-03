بوتين يهاتف ولي العهد السعودي.. والأخير يعرض الوساطة

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن استعداد المملكة للعب دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".وعبر له عن دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للحرب الجارية في أوكرانيا "يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار" وفق ما نقلته الوكالة السعودية.وفي ما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد محمد بن سلمان حرص بلاده على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق "أوبك بلس" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.