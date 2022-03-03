عربي-دولي

بوتين يهاتف ولي العهد السعودي.. والأخير يعرض الوساطة

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:48
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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن استعداد المملكة للعب دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".

وعبر له عن دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للحرب الجارية في أوكرانيا "يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار" وفق ما نقلته الوكالة السعودية.

وفي ما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد محمد بن سلمان حرص بلاده على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق "أوبك بلس" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
والأربعاء، اتفقت السعودية وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط على الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط رغم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام.

وتجاوز سعر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عتبة 110 دولارات للبرميل، الأربعاء، ليبلغ خام برنت أعلى مستوى له في 2014، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط مستويات لم يشهدها منذ 2013.

لكن مجموعة أوبك+ التي تضم 23 دولة قررت التمسك باتفاقها المبرم العام الماضي لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في إبريل أيضا.

أكدت السعودية زعيمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأحد، التزام المجموعة التي تضم 13 بلدا بالاتفاق مع شركائها العشرة في أوبك+ الذين تقودهم موسكو التي تواجه انتقادات دولية وعقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقد أوردت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أكد.. حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول". 
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