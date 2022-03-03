عربي-دولي

بعد اتصاله مع بوتين.. ماكرون: القادم أسوأ

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:53
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يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "القادم أسوأ" في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن "اعتزامه" مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو اوكرانيا هو "السيطرة" على كل البلاد، بحسب الإليزيه.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور "وفقا للمخطط" الذي وضعته موسكو وأنها "ستتفاقم" إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول فرنسي أن ماكرون قال لبوتين: "بلدك سيدفع ثمنا باهظا لأنه سيكون بلدا معزولا، ضعيفا، تحت العقوبات لفترة طويلة"، وأضاف المسؤول أن الرئيس الفرنسي دعا نظيره الروسي إلى "عدم الكذب على النفس".

وذكر الكرملين في بيان، فقا للصحيفة، أن بوتين قال لماكرون أن أهداف "العملية العسكرية الخاصة" ـ وهو الاصطلاح الذي أطلقته الحكومة الروسية على غزو أوكرانيا ـ "ستحقق أهدافها في كل الأحوال".

وأضاف بوتين في حديثه مع ماكرون، بحسب الكرملين، أن "محاولات كسب الوقت من خلال المماطلة في المفاضات لن تقود إلا لمزيد من الشروط على كييف في موقفنا التفاوضي".
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