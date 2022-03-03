عربي-دولي

ولي العهد السعودي يتلقّى اتصالاً من الرئيس الأوكراني

Lebanon 24
03-03-2022 | 16:36
A-
A+
Doc-P-926171-637819474748252678.jpg
Doc-P-926171-637819474748252678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد جرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وأكد ولي العهد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
وأشار إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية، ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:44 | 2022-03-03
18:35 | 2022-03-03
16:59 | 2022-03-03
16:30 | 2022-03-03
16:00 | 2022-03-03
15:53 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website