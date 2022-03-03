ولي العهد السعودي يتلقّى اتصالاً من الرئيس الأوكراني

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد جرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وأكد ولي العهد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.وأشار إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية، ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.