عربي-دولي

الولايات المتحدة تمنح الأوكرانيين على أراضيها "حماية موقتة"

Lebanon 24
03-03-2022 | 18:44
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حذت الولايات المتّحدة، أمس الخميس، حذو الاتّحاد الأوروبي ومنحت الأوكرانيين الموجودين على أراضيها وضع "الحماية الموقتة" الذي يمنع ترحيلهم ويعطيهم الحقّ في العمل.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان: "سنواصل تقديم المساعدة والحماية للأوكرانيين في الولايات المتحدة بسبب الحرب والعنف المجنون الدائرين في بلدهم".
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