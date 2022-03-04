عربي-دولي

جونسون لبوتين: تصرفاتك "المتهوّرة" يمكن أن "تهدّد أوروبا بأسرها"

Lebanon 24
04-03-2022 | 00:00
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حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، من أنّ تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المتهوّرة" يمكن أن "تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها".


جاءت تصريحات جونسون بعدما قصفت القوات الروسية محيط محطة زابوريجيا النووية في وسط أوكراني الليلة.

وصرّح داونينغ ستريت في بيان، أنّ "رئيس الوزراء قال إنّ تصرّفات الرئيس بوتين المتهوّرة يمكن الآن أن تهدّد سلامة أوروبا بأسرها".
وأشار إلى أنّ جونسون سيسعى لأن يعقد مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة اجتماعاً طارئاً لبحث هذه المسألة.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية، الجمعة، أنّ القوات الروسية منعت فرق الإطفاء من الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر في أوروبا، لإخماد الحريق الذي اندلع في أحد مقراتها المخصص للتدريب بعد قصف روسي.

وقالت أجهزة الطوارئ في بيان على فيسبوك إنّ "الغزاة لا يسمحون لوحدات الإنقاذ العامة الأوكرانية بمباشرة إخماد الحريق"، مشيرة إلى أنّ النيران مندلعة في "مبنى للتدريب" في المحطة، وأنّ مفاعلاً واحداً من مفاعلاته الستّة يعمل حالياً..
 
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