الأكبر في أوروبا .. تعرف على محطة زابوريجيا النووية





فالمحطة مملوكة ومدارة من قبل شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية. وهي واحدة من أربع محطات نووية عاملة في البلاد وتولد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخُمس إنتاج الكهرباء السنوي، بحسب ما أفاد موقع "Power Technology". بعد اشتعال أحد مراكز التدريب فيها بوقت سابق اليوم الجمعة إثر تعرضها لقصف روسي، سلطت الأضواء على أهمية محطة زابوريجيا الواقعة وسط أوكرانيا، خصوصاً أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وثاني منشأة بعد تشيرنوبل.فالمحطة مملوكة ومدارة من قبل شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية. وهي واحدة من أربع محطات نووية عاملة في البلاد وتولد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخُمس إنتاج الكهرباء السنوي، بحسب ما أفاد موقع "Power Technology".





كما تتكون من ست وحدات مفاعلات الماء المضغوط (PWR) التي اشتغلت بين عامي 1984 و1995، بسعة كهربائية إجمالية تبلغ 1000 ميغاوات لكل منها. فقد بدأن عملها منذ عام 1984، وأنتجت أكثر من 1.23 تريليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء اعتباراً من ديسمبر 2021.كما تتكون من ست وحدات مفاعلات الماء المضغوط (PWR) التي اشتغلت بين عامي 1984 و1995، بسعة كهربائية إجمالية تبلغ 1000 ميغاوات لكل منها.

تأسست بعهد السوفييت

ويعود تاريخ إنشاء المحطة إلى قرار مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لبناء سلسلة من محطات الطاقة النووية في عام 1978 بعد أن بدأت الوحدة الأولى من محطة تشيرنوبل عملياتها.



إلى ذلك، تمت الموافقة على التصميم الفني للمرحلة الأولى، والذي يتكون من أربع وحدات بسعة مجمعة 4000 ميغاوات، في عام 1980، وشغلت الوحدة الأولى في عام 1984.

وتم تشغيل الوحدات الثانية والثالثة والرابعة في 1985 و1986 و1987 على التوالي.



في الوقت نفسه، اقترحت المرحلة الثانية، التي تشمل وحدتي طاقة إضافيتين مع مفاعلات مماثلة، في عام 1988، وشغلت الوحدة الخامسة في عام 1989.



ودفعت كارثة تشيرنوبل النووية المجلس الأعلى لأوكرانيا إلى إصدار أمر بوقف بناء وحدات طاقة نووية جديدة في أوكرانيا عام 1990، ما أدى إلى تعليق أعمال البناء في الوحدة 6.



لكن الشتاء القارس وزيادة الطلب على الكهرباء أدى إلى رفع الوقف، ما مهد الطريق لبناء الوحدة 6.



وأخيراً وصّلت الوحدة بالشبكة الكهربائية في عام 1995، لتصبح أول وحدة مفاعل نووي في أوكرانيا المستقلة.



صممتها شركة روسية

في الأثناء، صنعت مفاعلات VVER-1000 بواسطة شركة الهندسة الثقيلة الروسية Izhorskiye Zavody. 6 وحداتودفعت كارثة تشيرنوبل النووية المجلس الأعلى لأوكرانيا إلى إصدار أمر بوقف بناء وحدات طاقة نووية جديدة في أوكرانيا عام 1990، ما أدى إلى تعليق أعمال البناء في الوحدة 6.لكن الشتاء القارس وزيادة الطلب على الكهرباء أدى إلى رفع الوقف، ما مهد الطريق لبناء الوحدة 6.وأخيراً وصّلت الوحدة بالشبكة الكهربائية في عام 1995، لتصبح أول وحدة مفاعل نووي في أوكرانيا المستقلة.صممتها شركة روسيةفي الأثناء، صنعت مفاعلات VVER-1000 بواسطة شركة الهندسة الثقيلة الروسية Izhorskiye Zavody.