صور ليلية لأوكرانيا.. هذا ما تراه الأقمار الصناعية

قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، التقطت صور الأقمار الصناعية الليلية الأضواء الساطعة في العاصمة كييف وخاركيف وريفني ومناطق حضرية أخرى.



تُظهر هذه الصور نفسها الآن أن الدولة أظلمت، وهي تقوّي نفسها ضد هجوم عسكري وحشي وغير مبرر. تُظهر هذه الصور نفسها الآن أن الدولة أظلمت، وهي تقوّي نفسها ضد هجوم عسكري وحشي وغير مبرر.





قارنا متوسط منظر الأضواء الليلية لأوكرانيا كانون الثاني إلى 25 شباط، ووجدنا انخفاضًا كبيرًا في الأضواء في جميع أنحاء البلاد، جزء من ذلك استراتيجي، حيث في مدينة لفيف على سبيل المثال أصدرت السلطات تعليمات بإطفاء الإضاءة بالمدينة كإجراء أمني ضد الغزو الشامل. قارنا متوسط منظر الأضواء الليلية لأوكرانيا كانون الثاني إلى 25 شباط، ووجدنا انخفاضًا كبيرًا في الأضواء في جميع أنحاء البلاد، جزء من ذلك استراتيجي، حيث في مدينة لفيف على سبيل المثال أصدرت السلطات تعليمات بإطفاء الإضاءة بالمدينة كإجراء أمني ضد الغزو الشامل.



ويمكن أن تكشف مقارنة الإضاءة الليلية أيضًا عن مكان حدوث نشاط أرضي غير عادي. إذ تُظهر صور الأقمار الصناعية من 28 شباط مصادر ضوء جديدة مباشرة غرب وشمال كييف، والتي يمكن أن تُعزى على الأرجح إلى القافلة العسكرية الروسية التي يبلغ طولها 40 ميلًا والتي كانت تتجمع وتستعد للاقتراب من العاصمة.