بعد 4 أيام من طريقه إلى كييف.. هذه هي آخر أخبار الرتل العسكري الروسي الضخم

على مدى أيام، كان سكان العاصمة الأوكرانية، كييف، يستعدون لقافلة عسكرية روسية طولها 40 ميلًا من الدبابات الروسية والمدرعات والمدفعية بطريقها لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية.مسؤول دفاعي أميركي رفيع قال للصحفيين، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن القافلة العسكرية الروسية الكبيرة المتجهة إلى كييف "تتحرك ببطؤ شديد"، لافتا إلى أنه "ليس لدى (ميركا سبب للشك في مزاعم أوكرانية بأنها ساهمت في توقف القافلة من خلال مهاجمتها".قد يؤدي توقف تقدم الرتل العسكري الروسي إلى خلق مشاكل إستراتيجية متعددة لروسيا، أولاً، باعتباره خط الإمداد الروسي الرئيسي لأي هجوم كبير على كييف، فهو هدف كبير جدًا للقوات الأوكرانية التي تقاتل ضد الغزو، وثانيًا، قد يؤدي الجلوس في ازدحام مروري طوله 40 ميلاً لأيام متواصلة إلى التأثير على معنويات الجنود الروس وانضباطهم قبل شن عملية عسكرية كبيرة.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، نقلا عن معلومات استخبارية، إن القافلة توقفت على ما يبدو على بعد 30 كيلومترا خارج كييف ولم تحقق "تقدمًا ملحوظًا" خلال الأيام الثلاثة الماضية.