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من بينهم "طباخ بوتين".. من طالت العقوبات الأميركية الجديدة؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 05:00
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، على خلفية عزو موسكو لأوكرانيا، وشملت المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، و"طباخ بوتين"، ييفغيني بريغوجين.

وأصدرت الإدارة الأميركية الحزمة الجديدة في محاولة من الرئيس الأميركي لتجفيف منابع الدعم عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تتقدم قواته نحو العاصمة الأوكرانية، كييف.
 
شملت القائمة الجديدة عددا من الشخصيات الروسية التي وصفت بـ"المقربة" من بوتين وعائلاتهم، إذ سيتم حظرهم من النظام المالي الأميركي وتجميد أصولهم وسيتم منعهم من التصرف بممتلكاتهم في أمريكا.

وستشمل عقوبات الحظر الشامل 8 نخب روسية وعائلاتهم والمقربين منهم، بمن في ذلك حليف بوتين، أليشر عثمانوف، "أحد أغنى رجال روسيا"، وفقا للبيت الأبيض، وبيسكوف الذي وصفته واشنطن بأنه "الناشر الأول لتضليل بوتين الإعلامي".

وفيما يلي أسماء الشخصيات الروسية التي شملتها الحزمة الجديدة:

نيكولاي توكاريف وعائلته وشركتيه المختصتين بالعقارات
بوريس روتنبرغ وعائلته
أركادي روتنبرغ وعائلته
سيرغي شيميزوف وعائلته
إيغور شوفالوف وعائلته وشركته وطائرته الخاصة وشركة انبته، ماريا.
ييفغيني بريغوجين (الشهير بطباخ بوتين وقائد قوات شركة "فاغنر") وعائلته وشركاته الثلاث.
بيسكوف
عثمانوف ويخته الفاخر الذي يعد أحد أكبر اليخوت في العالم والذي صادرته ألمانيا وطائرته الخاصة التي تعد أحد أكبر الطائرات الخاصة في روسيا.
المصدر: سي ان ان
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