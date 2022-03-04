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عربي-دولي
ما حقيقة إستخدام روسيا للقنابل المُحرّمة دوليا في حربها على أوكرانيا؟
Lebanon 24
04-03-2022
|
03:15
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هل استخدم الجيش الروسي "القنابل الفراغية" في الحرب ضد أوكرانيا؟ هذا الاتهام وجهته أوكسانا ماركاروفا، السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي. وعقب اجتماع مع نواب أميركيين قالت ماركاروفا: "لقد استخدموا اليوم قنبلة فراغية وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف".
ما هي "القنابل الفراغية"؟
يمكن للقنابل الفراغية، والتي تسمى أيضًا "قنابل الهباء الجوي"، أن تحدث تأثيرًا حراريًا هائلاً. فبينما تستخدم معظم الأجسام المتفجرة التقليدية مزيجًا من الوقود والمواد المؤكسدة لإحداث انفجار، فإن قنابل الهباء الجوي مصنوعة بالكامل تقريبًا من الوقود وتعتمد على الأكسجين الموجود في الهواء لإحداث انفجار، وتطلق ذرات الوقود الدقيقة في الهواء ثم يتم إشعالها، وبعد الاشتعال وموجة الضغط الناتجة عن ذلك، يحدث "التأثير الفراغي"، أو بعبارة أدق، مرحلة الضغط السلبي. حيث يمتص الانفجار الأكسجين من الهواء لأن العبوة الناسفة لا تحتوي على مادة مؤكسدة خاصة بها.
ما الضرر الذي يمكن أن تلحقه القنابل الفراغية؟
القنابل الفراغية لديها قوة تدميرية رهيبة. وفي هذا الصدد تستشهد منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي ايه" حول الآثار المدمرة لهذا النوع من الأسلحة جاء فيه: "سيتم تدمير أولئك الأشخاص القريبين من نقطة الاشتعال. أما بالنسبة لأولئك الذين يبعدون عنها فمن المحتمل أن يتسبب لهم الانفجار في العديد من الإصابات الداخلية وبالتالي لن تكون مرئية، ومن بينها تمزق طبلة الأذن وحالات ارتجاج شديدة في المخ وانفجار الرئتين والأعضاء الداخلية الأخرى، فضلا عن احتمالية الإصابة بالعمى".
هل هذه الأسلحة مستخدمة حاليا في منطقة الحرب؟
أفادت قناة سي ن ن/ CNN التلفزيونية الأميركية عن رؤية نظام سلاح مماثل على الأراضي الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. ونشر مراسل القناة فريدريك بلايتغن مقطع فيديو لهذا السلاح على موقع "تويتر" وكتب: "نشر الجيش الروسي قاذفة اللهب الثقيلة TOS-1، والتي تطلق صواريخ حرارية جنوب بلغورود".
وبيلغورود هي مدينة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. كما أكد فرانك زاور من جامعة "بوندسفير" (الجيش الاتحادي) في ميونيخ لـ DW: "نعلم أن الروس لديهم أنظمة أسلحة مماثلة في عين المكان".
أين يفترض أن تكون روسيا قد استخدمت القنبلة الفراغية؟
قيل إن قنبلة فراغية قد انفجرت في بلدة أوختيركا في إقليم سومي شمال أوكرانيا. وقيل إن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على قنوات التواصل الاجتماعي تظهر الانفجار ونتائجه. المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي قالت إنها اطلعت على تقارير مماثلة لكنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد استخدام روسيا لمثل هذه الأسلحة. وأضافت "يجب على المنظمات الدولية الآن تقييم هذه الأمور".
في غضون ذلك، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الجانب الروسي أيضًا باستخدام القنابل الفراغية: وعلقت غرينفيلد في كلمة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة: "لقد شاهدنا مقاطع فيديو للقوات المسلحة الروسية وهي تجلب أسلحة فتاكة غير معتادة إلى أوكرانيا، ينبغي ألا تكون متواجدة في ساحة المعركة، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية، المحظورة بموجب اتفاقية جنيف".
ماذا يقول الخبراء؟
يقول فرانك زاور من جامعة "بوندسفير" في ميونيخ: "بناءً على الصور القادمة من أوكرانيا، أعتقد أنه من الممكن جدا أن تكون قنابل الهباء الجوي تستخدم هناك. ومع ذلك، لا يمكن استخدام مواد الفيديو لتأكيد ذلك على وجه اليقين".
وعلى نحو مشابه يقول الخبير العسكري غوستاف غريسيل، الذي أطلع على المواد المصورة المقدمة من DW: "في رأيي، لن يكون لأي سلاح آخر، بخلاف الأسلحة النووية، هذه القوة"، مضيفا أنه "لا يمكن للمرء استبعاد وقوع انفجار"، ويتابع غريسيل: "لكن (في هذه الحالة كان سيتم على الأرجح سماع سلسلة من التفجيرات". ووفقًا لتقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تساسينوتغ" (FAZ) الألمانية، هناك أيضًا شكوك في دوائر الاستخبارات الغربية بأن الأمر يتعلق بتفجير قنبلة فراغية.
وإذا ما تم تأكيد التقارير بشأن استخدام القنبلة الفراغية، فستكون هذه جريمة حرب وبإمكان أوكرانيا أن ترفع قضية. ويقول فرانك زاور: "إن حيازة أنظمة أسلحة مثل هذه أمر غير محظور. ومع ذلك، فإن استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان يعد جريمة حرب، لأن هذه الأسلحة لها تأثير على مساحات شاسعة".
المصدر: DW
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