بلينكن يرسل تحذيراً لروسيا.. ماذا قال؟

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن حلف الناتو سيدافع عن كل أعضائه وأرضيه في مواجهة أي هجوم روسي.وجاءت تصريحات بلينكن لدى حضوره اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، على ما أوردت وكالة "رويترز".وصرح بلينكن: "حلفنا هو تحالف دفاعي، ولا نسعى للصراعات، لكن إن جاء الصراع إلى أراضينا فنحن مستعدون له وسندافع كل شبر من أراضي الناتو".وتابع: "بين عشية وضحاها، رأينا تقارير عن هجوم على محطة للطاقة النووية".واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن "هذا يوضح مدى تهور هذا الحرب (في أوكرانيا) وأهمية إنهائها وسحب روسيا لكل قواتها والانخراط في الجهود الدبلوماسية بنية حسنة".من جانبه، دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "تهور" روسيا على خلفية قصف محطة للطاقة نووية في أوكرانيا، مطالبا موسكو بوقف الحرب على جارتها.وقال ستولتنبرغ قبيل اجتماع مع وزراء خارجية دول غربية: "اطلعنا أيضا ليلا على تقارير بشأن الهجوم على محطة الطاقة النووية. هذا يظهر فحسب التهور في هذه الحرب وأهمية وضع حد لها وأهمية أن تسحب روسيا جميع قواتها والانخراط بحسن نية في جهود دبلوماسية".