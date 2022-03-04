رغم إرسال دعوة.. روسيا تغيب عن مناورات "الاستجابة الباردة"

أعلن الجيش النرويجي أن روسيا رفضت إرسال مراقبين لمتابعة المناورات العسكرية الضخمة لحلف شمال الأطلسي، والمزمع إطلاقها خلال أسبوعين.ويشارك في المناورات التي يطلق عليها "الاستجابة الباردة 2022" نحو 30 ألف جندي من 27 دولة في حلف الناتو.ويعد هذا التدريب الأكبر من نوعه للحلف الدفاعي في عام 2022، ومن المقرر أن يستمر بين منتصف آذار ومنتصف نيسان.وتشمل المناورات الأسلحة البرية والبحرية والجوية وعمليات نشر القوات لمواجهة هجوم على إحدى دول الحلف.وفي الوضع الطبيعي، يجري إرسال دعوات إلى أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيهم أوروبا، لكي يرسلوا مراقبين لحضور المناورات.وجرى التخطيط لهذه المناورات قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل.وقال المتحدث باسم الجيش النرويجي بريبين أورسان: "شكرت روسيا عرض إرسال مراقبين (لحضور) الاستجابة الباردة 22 لكنها رفضت ذلك"، ولم تعرف أسباب الرفض حتى الآن.