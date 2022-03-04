عربي-دولي

رغم إرسال دعوة.. روسيا تغيب عن مناورات "الاستجابة الباردة"

Lebanon 24
04-03-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-926420-637819935072095660.jpg
Doc-P-926420-637819935072095660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش النرويجي أن روسيا رفضت إرسال مراقبين لمتابعة المناورات العسكرية الضخمة لحلف شمال الأطلسي، والمزمع إطلاقها خلال أسبوعين.

ويشارك في المناورات التي يطلق عليها "الاستجابة الباردة 2022" نحو 30 ألف جندي من 27 دولة في حلف الناتو.

ويعد هذا التدريب الأكبر من نوعه للحلف الدفاعي في عام 2022، ومن المقرر أن يستمر بين منتصف آذار ومنتصف نيسان.

وتشمل المناورات الأسلحة البرية والبحرية والجوية وعمليات نشر القوات لمواجهة هجوم على إحدى دول الحلف.

وفي الوضع الطبيعي، يجري إرسال دعوات إلى أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيهم أوروبا، لكي يرسلوا مراقبين لحضور المناورات.

وجرى التخطيط لهذه المناورات قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل.

وقال المتحدث باسم الجيش النرويجي بريبين أورسان: "شكرت روسيا عرض إرسال مراقبين (لحضور) الاستجابة الباردة 22 لكنها رفضت ذلك"، ولم تعرف أسباب الرفض حتى الآن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2022-03-04
16:30 | 2022-03-04
16:15 | 2022-03-04
16:00 | 2022-03-04
15:30 | 2022-03-04
15:15 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website