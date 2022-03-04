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الرئاسة الاوكرانية: صدّ الهجوم الروسي على مدينة ميكولاييف

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:10
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مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم التاسع على التوالي، نفت الرئاسة الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على مدينة ميكولاييف في الجنوب الأوكراني.

وقال مستشار في الرئاسة الأوكرانية، إن محاولات روسيا للتقدم في مدينة ميكولاييف في الجنوب الأوكراني تم صدها، مضيفاً "نشعر بتفاؤل حذر إزاء تطورات الوضع العسكري".

جاء هذا بعدما ذكرت السلطات المحلية في مدينة ميكولاييف في الجنوب الأوكراني، أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة.

وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت، إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.
المصدر: العربية
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